Należy dziękować Panu Bogu za Kaczyńskich? "Arcybiskup szkodzi Kościołowi"

Nie milką echa po słowach abpa Marka Jędraszewskiego. Zdaniem metropolity krakowskiego wierni mają "obowiązek dziękowania Panu Bogu" za braci Kaczyńskich. - Myślę, że abp Jędraszewski wiedział, co mówi i świadomie to zrobił. Te słowa budzą kontrowersje i dlatego są niepotrzebne. Jest rzeczą zrozumiałą, że z okazji urodzin składamy życzenia, ale tutaj arcybiskup zaangażował całą wspólnotą Kościoła. (...) Osoby tak kontrowersyjne, jak Jarosław Kaczyński, nie powinny być w Kościele fetowane. Mieszanie sfery politycznej z sferą sakralną zwykle źle się kończy - ocenił w programie "Newsroom WP" ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. KUL. Według teologa słowa te wskazują na bliski związek z prezesem PiS. - Abp Jędraszewski ma do tego prawo, ale szkodzi to samemu Kościołowi - ocenił duchowny.