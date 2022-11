Największa zmora Rosjan w Ukrainie. Pociski Javelin sieją spustoszenie

Amerykańskie pociski Javelin dalej sieją spustoszenie na froncie. Tym razem do sieci trafiło nagranie, na którym widać moment uderzenia w rosyjski czołg T-72 przy pomocy naramiennej wyrzutni rakiet z USA. Żołnierze Putina nie mieli żadnych szans, ponieważ rakieta uderzyła w zbiornik paliwa, przez co automatycznie doszło do silnej eksplozji i detonacji amunicji na pokładzie. Rosjanie nie mieli nawet sekundy na reakcję. Wszystko działo się w obwodzie donieckim, gdzie nie ustaje ostrzał artyleryjski i trwają ciężkie walki. Rosyjska załoga T-72 trafiła tu na 30. Brygadę Zmechanizowaną Ukrainy, która dysponuje o wiele lepszym sprzętem niż większość oddziałów wroga. Nagranie z brawurowej akcji i momentu uderzenia opublikowała agencja Reutera. Javelin to wyprodukowany w USA przenośny przeciwpancerny system rakietowy, który jest używany i wielokrotnie modernizowany od 1996 roku. Od początku wojny Amerykanie przekazali Ukraińcom tysiące sztuk tej broni.