Największa na świecie ferma drobiu zniszczona. "Padło 4 mln ptaków"

Gdy wybuchła wojna lokalny zakład utylizacyjny przestał działać. Sterta padłych kurcząt rosła z dnia na dzień. Kierownik zakładu wyjeżdża traktorem z przyczepą na pole i wrzuca truchła do wykopanego koparką do głębokich dołów. To jedyny sposób, aby nie dopuścić do katastrofy ekologicznej i skażenia lokalnych źródeł wody.