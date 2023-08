Alarmujące zapowiedzi Kaczyńskiego. "To wielka granda"

- Sądy zostaną już ostatecznie upolitycznione. (…) PiS-owska sprawiedliwość polega na tym, że jeśli jesteś z PiS, to jesteś niewinny, a jeśli jesteś spoza PiS, to jesteś winny. Zgodnie z zasadą, że paragraf znajdzie się na każdego - mówiła w programie "Tłit" posłanka Joanna Mucha z Polski 2050, komentując zapowiedź kolejnych reform wymiaru sprawiedliwości, która padła z ust Jarosława Kaczyńskiego w Sokołowie Podlaskim. Posłanka przestrzegła, że jeśli PiS do końca "skręci" system sądownictwa, to Polska może w ogóle nie zobaczyć pieniędzy europejskich - zarówno tych z funduszy strukturalnych, jak i tych z Krajowego Planu Odbudowy. - To jest jedna z najbardziej istotnych wypowiedzi, jakie w tej kampanii padły. Kiedyś mówiono (odnosząc się do kwestii reformy sądownictwa - red.), że to "zły Ziobro i dobry Kaczyński". Teraz wiemy, że to jest jedna wielka granda, które chce system sądownictwa skręcić pod swoją modłę. Powinniśmy wiedzieć o tym, że to niebezpieczny proces. To każdemu z państwa w sposób bezpośredni zagraża - podsumowała.