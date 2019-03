Najważniejsza para w Polsce. "Relacje Kaczyński-Morawiecki nie są stuprocentowo partnerskie"

Eurowybory coraz bliżej, a w mediach szmer o pogorszeniu relacji najważniejszych polityków prawicy. - Oczywiście, że nie są na równi, ale dogadują się zaskakująco dobrze. Mateusz to jedyny człowiek z otoczenia prezesa, którego nie interesuje przejęcie roli Kaczyńskiego - słyszymy na Nowogrodzkiej. - Może dzięki temu, rozmawiają po kilka razy dziennie, a z miesiąca na miesiąc premier może sobie pozwolić na coraz więcej - dodają nasi rozmówcy.

- Mówienie, że Kaczyński w ostatniej chwili zabronił Morawieckiemu przemówienia, to totalna bzdura – słyszymy w kręgach PiS. W rozmowie z Wirtualną Polską nasi informatorzy podkreślają, że decyzja o zwolnieniu premiera z występu we Wrocławiu zapadła "w partii już we wtorek" (4 dni wcześniej). Twierdzą, że ponieważ są to konwencje partyjne, ustalono, iż Mateusz Morawiecki nie musi być obecny na każdej z nich. - Dlatego za tydzień w Gdańsku będzie, a potem w Lublinie pewnie znowu nie. Nie ma w tym żadnej afery – zaznaczają.