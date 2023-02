"Najtwardszy sojusznik Ukrainy". Niemieckie media o premierze

- Naszym celem jest wsparcie Ukrainy tak, aby wygrała ona tę wojnę. Co oznacza, że zachowa swoją suwerenność, wolność i integralność terytorialną. To jest kluczowe, i ja postrzegam tę wojnę jako punkt zwrotny w naszej historii. Ponieważ, nie daj Boże, gdyby Rosja wygrała tę wojnę, oznaczałoby to zupełnie inny krajobraz w Europie. (…) Definicja zwycięstwa leży po stronie Kijowa, prezydenta Zełenskiego, jego rządu oraz narodu ukraińskiego, (…) bo to od nich zależy – podkreślił.