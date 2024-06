"Najstraszniejsza" kampania [OPINIA]

Straszenie "tymi drugimi"

Tych 53 polskich eurodeputowanych (7,5 proc. wszystkich) w żaden, ale to naprawdę w żaden, sposób nie wpłynie na to, że w Parlamencie Europejskim nadal będzie rządził sojusz chadeków z socjalistami, prawdopodobnie przy poparciu liberałów i – być może – zielonych. Nie ma zatem znaczenia czy do Brukseli wyślemy 21 parlamentarzystów z PiS i 19 z KO, czy na odwrót. Dlatego tak ambarasująca była cała ta strategia straszenia i zawstydzania swoich zwolenników – straszenia "tymi drugimi" oraz zawstydzania tym, że koniecznie muszą iść do lokali wyborczych, bo jeśli tego nie zrobią, wszystko skończy się jakąś bliżej niesprecyzowaną katastrofą.