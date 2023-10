Najsłabsza kampania PiS od lat. "Nie było oferty"

Politolog i rektor Akademii Finansów i Biznesu Vistula prof. Wawrzyniec Konarski powiedział Wirtualnej Polsce, że w ostatnich tygodniach kampanii wyborczej Prawa i Sprawiedliwości "zabrakło merytorycznych argumentów". - Jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia opozycji, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, bo Donald Tusk zrobił olbrzymią robotę, moim zdaniem zrobił ją też za innych - wskazał ekspert. Z kolei dr Barbara Brodzińska-Mirowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zaznaczyła, że to była najsłabsza kampania PiS od lat. - Oczywiście czasami tak jest, że ten, kto ma słabą kampanię, ten wygrywa, bo to jest szereg innych czynników - wyjaśniła rozmówczyni Patrycjusza Wyżgi. Następnie wytłumaczyła, dlaczego kampania partii Jarosława Kaczyńskiego była słaba. - Po raz pierwszy od lat PiS nie przedstawił realnej oferty. Straszył przyszłością, rozdmuchał emocje, abstrakcyjne momentami, ale oferty nie było. To jest pewnego rodzaju nowość - dodała.