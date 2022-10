Najpierw wielka akcja policji, teraz zaostrzanie przepisów

Półtora roku, kilkadziesiąt zgłoszeń przestępstw seksualnych - tak wyglądają niechlubne statystyki aplikacji do zamawiania przejazdów. Jak wynika z informacji Wirtualnej Polski, rząd chce zaostrzyć przepisy obowiązujące platformy do przejazdów. To reakcja na falę gwałtów i ataków na pasażerów - głównie kobiety. Na liście zmian jest dokładniejsza weryfikacja tożsamości i regularne wysyłanie zdjęć podczas pracy.