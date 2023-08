Najpierw skwar, potem burze. Alerty dla wielu regionów

W niedzielę będzie bardzo ciepło, od 28 do 33 st. C. Na zachodzie kraju wystąpią burze z silnymi porywami wiatru o prędkości do 80 km/h - przekazała synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Anna Woźniak. W związku z upałami w większości województw obowiązuje ostrzeżenie 2. stopnia.