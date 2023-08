Może być niebezpiecznie. "Przygotuj się na podtopienia"

Na większości terenu Polski synoptycy prognozują burze z opadami od 20 mm do 35 mm i porywami wiatru do 65km/h, a miejscami grad. Na południu kraju opady mogą sięgać od 30 mm do 40 mm, a lokalnie do 50 mm. Porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość 75km/h.