"Najostrzejsze potępienie". Ten raport uderza w Putina [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 564. dzień rosyjskiej inwazji. - Tortury stosowane przez rosyjskich oficerów wobec ukraińskiej ludności cywilnej i jeńców wojennych osiągnęły taki poziom, że wyraźnie jest to polityka systematyczna, popierana przez państwo - stwierdziła Alice Jill Edwards, specjalna sprawozdawczyni ONZ ds. tortur. To najostrzejszy komentarz, jaki niezależny ekspert wygłosił pod adresem rosyjskiego przywództwa. - Świadkowie przedstawili wiarygodne zeznania, które potwierdziły spójny schemat stosowania tortur, w tym gwałtów i pobić, w różnych ośrodkach zatrzymań pod okupacją rosyjską oraz wśród ukraińskich żołnierzy pojmanych przez siły rosyjskie - dodała Edwards, która zakończyła tygodniową wizytę w Ukrainie. Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.