"Generał Armegedon" ma nową pracę? Sensacyjne doniesienia

Upadek Surowikina

56-letni gen. Siergiej Surowikin, zwany również jako "generał Armagedon", do niedawna pełnił czołowe funkcje w rosyjskiej armii. Dowodził wojskami rosyjskimi w Syrii, za co w 2017 r. otrzymał tytuły Bohatera Federacji Rosyjskiej. Stał też na czele Sił Powietrzno-Kosmicznych FR, a od października 2022 do stycznia 2023 r. był głównodowodzącym rosyjskiej operacji w Ukrainie.