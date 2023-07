"Generał Armagedon" pierwszą ofiarą rebelii? Sensacyjne doniesienia

Generał Armagedon pierwszą ofiarą rebelii?

- Nieobecność gen. Surowikina jest bardzo zagadkowa, przypomnę, iż formalnie jest on zastępcą szefa sztabu Walerija Gierasimowa. Nawet jak na realia Rosji jest to sytuacja nadzwyczajna. Może to być sygnał wskazujący, że władze Rosji przystąpiły do czyszczenia szeregów armii z oficerów, którzy okazali się niepewni w kontekście niedawnego marszu wargnerowców na Moskwę - uważa dr hab. Krzysztof Żęgota z Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który zajmuje się sprawami bezpieczeństwa Rosji.