Najnowszy sondaż. Szymon Hołownia z ruchem "Polska 2050" wszedłby do Sejmu

Szymon Hołownia w Sejmie dokonałby prawdziwej rewolucji. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w lipcu, to jego ruch wprowadziłby 50 posłów. Dodatkowo sprawiłby, że PSL do Sejmu w ogóle by się nie dostało, a PiS straciłoby większość.

Były kandydat na prezydenta Szymon Hołownia (zdj. arch.) (East News)