Najnowszy sondaż. Rośnie zaufanie do premiera i prezydenta

Najnowszy sondaż. Andrzej Duda z większym poparciem

Grupą badanych, która najlepiej oceniła działania prezydenta są osoby w wieku 60+. To także mieszkańcy miast od 20 do 100 tys. mieszkańców. Andrzeja Dudę pozytywnie postrzegają też osoby wierzące i praktykujące. Gorzej oceniają go mieszkańcy miast powyżej 100 tys. osób.

Najnowszy sondaż. Mateusz Morawiecki nie do końca lubiany

Według sondażu pracowni Kantar wzrosło także zaufanie do premiera Mateusza Morawieckiego. Jego działania pozytywnie oceniło 45 proc. badanych. To wzrost o 6 punktów procentowych w stosunku do czerwca. Niestety, zaufania do premiera nie ma 46 proc. respondentów. Negatywna liczba ocen przeważa mimo spadku takich wskazań o 4 punkty procentowe.