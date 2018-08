Najnowszy sondaż. PiS w górę, 5 partii w Sejmie

Największym zaufaniem Polaków nieprzerwanie cieszy się Prawo i Sprawiedliwość. Na partię Jarosława Kaczyńskiego chce obecnie głosować 36 proc. Polaków. Ile traci do nich obecnie Platforma Obywatelska?

"Dziennik Gazeta Prawna" opublikował wyniki najnowszego sondażu. Prowadzi w nim PiS z 10 punktami procentowymi przewagi nad drugą partią - PO. Do Sejmu weszłyby jeszcze tylko trzy partie.

Poparcie dla PiS to obecnie 36 proc., co oznacza, że od ostatniego badania sprzed miesiąca, wzrosło ono o 2 punkty proc. Mówiąc umownie PiS, sondażownia ma oczywiście na myśli Zjednoczoną Prawicę: PiS, Solidarną Polskę i Porozumienie.

Platforma zyskała najwięcej!

Podium zamyka Kukiz'15. Ugrupowanie Pawła Kukiza popiera 7 proc. badanych. To dość dużo, ale oznacza spadek o 2 punkty proc.

"Być czy nie być" SLD i Nowoczesnej

Gdyby wybory odbywały się w sierpniu, do Sejmu oprócz tych trzech ugrupowań weszłyby jeszcze dwie partie: Sojusz Lewicy Demokratycznej - 6 proc. (bez zmian) i Nowoczesna - 5 proc. (wzrost o 2 pkt. proc.).

Nowoczesna to partia, która od kilku miesięcy często plasowała się pod progiem wyborczym. Tymczasem badanie Kantar Public to drugi w ostatnim czasie sondaż wskazujący, że dostałaby się do Sejmu.