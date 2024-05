Najnowszy sondaż. KO i PiS niemal na równi

29,8 proc. procent głosów dla Prawa i Sprawiedliwości i 29,7 dla Koalicji Obywatelskiej - to wynik najnowszego sondażu poparcia dla partii politycznych przeprowadzonego przez pracownię Opinia24. Ankietowanych zapytano o to, na kogo oddaliby swój głos, gdyby wybory do Sejmu odbyły się teraz. Zaskakiwać może trzecie miejsce w stawce.