WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Koronawirus informacje Koronawirus mapa

Koronawirus mapa Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze pis + 3 wybory parlamentarnesondażRenata Mieńkowska-Norkiene Luiza Pastuszka 1 godzinę temu Najnowszy sondaż IBRIS dla WP. Mocna pozycja PiS. Norkiene: To efekt "zasłony dymnej" Najnowszy sondaż wyborczy dla Wirtualnej Polski. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez IBRIS dla WP, gdyby wybory parlamentarne odbyły... Rozwiń profesor za termy Skupmy się na ty … Rozwiń Transkrypcja: profesor za termy Skupmy się na tych rządach no zdominowanych tego temu nie da się zaprzeczyć w naszym kraju właśnie przez mężczyzn bo jak kobieta na stanowisku mi dokładnie Jak wynika z badań przeprowadzonych przez ibris dla Wirtualnej Polski jeżeli chodzi o to poparcie dla partii politycznych to gdyby wybory odbyły się 4 października to możliwość mogłaby liczyć na nieco ponad 41% poparcie to więcej niż w sondażu inny który mieliśmy do czynienia dwa tygodnie temu bo wtedy nieco ponad 40% 22 110 Pro Obywatelska 9% Polska 2050 dalej Konfederacja na lewica i PSL Kukiz 15 Skąd pani zdaniem wynika właśnie takie duże i mimo wszystko niewiele rosnące poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości są trzy podstawowe powody pierwszy powód jest związany właśnie z tym co się w tej chwili dzieje też w kontekście nowych nominacji i zamieszania to jest oczywiście uczynienie z tych kwestii ideologicznych zmiany ministrów i w ogóle z tego wszystkiego co się dzieje w sensie konstrukcyjnym pewnej zasłony Dymnej co w istocie dzieje się w naszym kraju czyli a rozmaite zmiany personalne w których dokonuje please czyli oczywiście rosnące zagrożenie pandemiczne czyli Oczywiście teraz gospodarcze które znikają bo Media interesują się wypowiedziami homofobicznym i i oczywiście też mizoginiczny mi pana Czarka Chodzież Media interesują się rekonstrukcją rządu tymczasem padają wskaźniki gospodarcze wybrane nawet takie wskaźniki które teoretycznie nie są zależne od pandemii No teraz są ale one i tak spadały Zanim jeszcze wybuchła pandemia to są na przykład Inwestycje Zagraniczne one rok do roku systematycznie spadały za czasów PiSu Co oznacza Oczywiście że nasz kraj radzi sobie coraz gorzej ze swoją przez międzynarodową reputacją więc te ta zasłona taka trochę ideologiczną ona miała służyć między innymi temu żeby skoczyć po prostu nie wiedziała co się dzieje a jeszcze nie wiadomo co się dzieje no to poparcie dla partii rządzącej jest względnie wysokie i to jest powód Drugi bo jak jest sytuacja to oczywiście społeczeństwo nie szuka zmian tylko chcę po prostu żeby ci którzy w tej chwili rządzą zrobili to jak najlepiej problem jest oczywiście taki że że oni sobie z tym razem różnie delikatnie rzecz ujmując natomiast no mimo wszystko nie bardzo wyboru i to jest Powiedz numer 3 czyli słaba opozycja jakąś kompozycje w winie przede wszystkim za brak pewnej żarliwości I absolutnie brak opozycyjnej poświęconej w tej chwili wytykaniu błędów prawu i Sprawiedliwości i z półce Czyli też i spółka Alicja Antom proszę popatrzeć co się dzieje na przykład pani kandydatury na Rzecznika Praw Obywatelskich ponieważ jak wiemy Adam Bodnar jego oficjalna kadencja się już zakończyłam jeszcze pełni obowiązki No bo nie ma jeszcze nowego rzecznika Rzecznik Praw Obywatelskich jest między innymi od tego żeby chronić obywateli wobec których są stosowane na przykład nadmierne środki których prawa są łamane ze względu na to że taka wymówka powiedzmy covid owa i to robił Adam Bodnar ja sprawdzałam jego raporty i tamtych przykładów było naprawdę mnóstwo to powinien zrobić kolejny Rzecznik Praw Obywatelskich tymczasem to co robi sprawiedliwości wpół koalicjanci to jest pozbawienie tego urzędu tak naprawdę jakiegokolwiek znaczenia jakiejkolwiek moc pani profesor Dodajmy że jedyna pani profesor Dodajmy że jednak kandydatka Zuzanna rudzińska-bluszcz ponownie negatywnie została zaopiniowana przez sejmową Komisję sprawiedliwości