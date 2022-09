Najnowszy sondaż. Ekspertka o obawach PiS

Wirtualna Polska opublikowała najnowszy sondaż partyjny. PiS zwycięża i zwiększa poparcie do 34,1 proc. Koalicja Obywatelska, według badań, może liczyć na 26,2 proc. głosów. W programie "Newsroom" WP prof. Ewa Marciniak z Uniwersytetu Warszawskiego podkreślała, że choć rządzący utrzymują poparcie mimo licznych problemów, wchodzą w najtrudniejszy dla siebie okres, związany z kryzysem energetycznym. - Średnia z kilku sondażowni to zawsze powyżej 30 proc., co zważywszy na ogromne problemy tego rządu - wewnętrzne i zewnętrzne - póki co jest wynikiem stałym. W ostatnich sondażach jest jeden ciekawy szczegół: zmniejszająca się różnica między poparciem KO i PiS, co oznacza, że strategia komunikacyjna opozycji jest dobrze odbierana przez wyborców. Węgiel będzie katalizatorem zmian politycznych zimą - na pewno wewnątrz rządu.