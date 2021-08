Najnowszy sondaż dla WP. Władysław Kosiniak-Kamysz przestrzega

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się teraz, PiS mogłoby liczyć na 36,3 proc. głosów, Koalicja Obywatelska na 25,5 proc., Polska 2050 Szymona Hołowni na 10,6 proc., a Konfederacja i Lewica na 8 proc. Poza Sejmem znalazłoby się PSL-Koalicja Polska z poparciem rzędu 4,4 proc. - wynika z sondażu pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski. Co na to prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz? - Te wyniki nie są zaskakujące. To jest teraz poparcie w okolicach 5-6 proc. Jeśli byłby taki sondaż na większej próbie, to takie poparcie na dzień dzisiejszy będzie - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, jak jego zdaniem wyglądałyby te wyniki, gdyby zawarto formalne porozumienie z Jarosławem Gowinem, wskazał, że "łączenie jest zawsze wartością dodaną". - Pytanie, na jak długo. Widzimy, jak te sondaże się zmieniają. Dwa miesiące temu Polska 2050 miała ponad 20 proc., dziś ma ok. 10 proc. To jest spadek o połowę. To się bardzo szybko zmienia - wskazał Kosiniak-Kamysz. - Na pewno jeżeli przed wyborami przygotujemy dwie listy, nie więcej, po stronie opozycji, to te wybory wygramy. Jak będzie więcej list, to te wybory przegramy - podsumował prezes PSL.