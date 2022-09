Najnowszy sondaż dla WP. Siemoniak: Kaczyński ma problem

Politycy Prawa i Sprawiedliwości usilnie próbują przekonać opinię publiczną, że Donald Tusk od wielu lat jest sojusznikiem prezydenta Rosji Władimira Putina. Z sondażu United Surveys dla WP wynika, że tylko wyborcy PiS wierzą w te słowa. - Gdyby ich zapytać, czy wierzą, że prezes PiS Jarosław Kaczyński jest najmądrzejszy, tak samo by odpowiedzieli. Jeśli powiedzą, że Donald Tusk organizuje lot na Księżyc, też w to uwierzą - stwierdził gość programu "Tłit", polityk Platformy Obywatelskiej, były szef MON, Tomasz Siemoniak. Na uwagę prowadzącego program Michała Wróblewskiego - że przekonanych o tym, iż Tusk jest od wielu lat sojusznikiem Putina, jest 82 proc. ankietowanych wyborców PiS - stwierdził, że "prezes Kaczyński ma problem". - Widać, że 18 proc. wyborców PiS myśli racjonalnie i widzą bzdurę tej propagandy - dodał. - Prezes Kaczyński zmienia wciąż narrację, raz jesteśmy partią rosyjską, raz niemiecką. To jest nieuczciwe, skandaliczne, rujnujące polską politykę - ocenił Tomasz Siemoniak.