Najnowszy sondaż dla WP. PiS ma powody do zadowolenia

Najnowszy sondaż dla WP. Polacy poszliby do urn?

W sondażu zbadaliśmy również gotowość do uczestnictwa w wyborach, pytając: "Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, to czy wziąłby Pan/i w nich udział?". Do lokali wyborczych na pewno poszłoby 35 proc. ankietowanych, a 12,5 proc. udzieliło odpowiedzi: "Raczej tak".