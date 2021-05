Najnowszy sondaż dla WP. Biedroń zaapelował do Trzaskowskiego

Jest najnowszy sondaż parlamentarny dla Wirtualnej Polski. W programie "Tłit" Robert Biedroń skomentował wynik Lewicy, a także słabe notowania Koalicji Obywatelskiej. - Lewica, jak widać, stabilnie. Ubolewam jednak nad wynikiem Koalicji Obywatelskiej. Opozycja musi rosnąć w siłę - powiedział Biedroń. Europoseł i jeden z liderów Lewicy zaapelował także do Rafała Trzaskowskiego. - Zachęcam go, żeby wziął odpowiedzialność za swoją partię, bo widać, że jest w poważnych tarapatach, które szkodzą nie tylko KO, ale całej opozycji - podkreślił polityk. Zdaniem Biedronia, poboczne "projekty" Trzaskowskiego doprowadzają do podziałów i rozbicia opozycji. - Apeluję, żeby zatroszczył się o los swoich kolegów i koleżanek, a także własnego elektoratu - dodał europoseł.

