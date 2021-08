Najnowszy sondaż dla WP. Adam Bielan komentuje

Europoseł Adam Bielan (Partia Republikańska) komentował w programie "Tłit" najnowszy sondaż partyjny pracowni United Surveys dla Wirtualnej Polski. Na pierwszym miejscu uplasowało się w nim PiS, które - według badania - może liczyć na 36,3 proc. poparcia (wzrost o ponad 2 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim sondażem, który został opublikowany na początku sierpnia). Drugie miejsce powędrowało do Koalicji Obywatelskiej, która zaliczyła spadek. Na opozycyjną formację chęć zagłosowania deklaruje 25,5 proc. respondentów (w poprzednim sondażu KO było to 27,6 proc. badanych). - Fakt, że po rozwiązaniu problemu, który narastał z panem posłem (Gowinem - przyp. red.), doszło do wzrostu notowań, dowodzi, że mieliśmy od wielu miesięcy rację i ten węzeł gordyjski trzeba było przeciąć. Ale nie ulega wątpliwości, że to komplikuje naszą arytmetykę w Sejmie. Mamy większość, co pokazało ostatnie posiedzenie Sejmu, ale z całą pewnością musimy się realnie wzmocnić i uporządkować sytuację wewnętrzną przed kolejnymi ważnymi głosowaniami, które czekają nas już we wrześniu - powiedział Bielan.