Najnowsze informacje z granicy z Białorusią. Doszło do incydentu

Wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk pytany był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski, jak minęła noc na granicy z Białorusią. Jak stwierdził, "w miarę spokojnie", ale doszło do jednego incydentu - rzucenia kamieniem w samochód policyjny. Nie doszło jednak do przełamania bariery. - Pod tym względem to była spokojna noc w stosunku do tego, co się działo w dzień - podkreślił Wawrzyk. Wiceminister pytany był też, jakich środków dyplomatycznych używa Polska, by załagodzić konflikt. - Prowadzimy działania wielotorowe - tak w UE, w NATO, jak i na forum Rady Bezpieczeństwa ONZ. Mamy nadzieję, że w Unii Europejskiej w końcu uda się sfinalizować to, co postulujemy od wielu tygodni - nałożenie kolejnego pakietu sankcji na Białoruś. W ramach Paktu Północnoatlantyckiego współpracujemy w ramach wymiany informacji, ale też wsparcia sojuszu na ten temat. Dziś z inicjatywy Polski odbędą się konsultacje państw unijnych, aby temat ten stał się przedmiotem obrad Rady Bezpieczeństwa ONZ - przekazał Wawrzyk.