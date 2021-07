Najnowsze informacje z Antonina. Rodzice 2,5 latka mieli imprezować całą noc

Dryfujące na jeziorze ciało dziecko zauważono około godz. 7. Zwłoki znajdowały się obok jednego z pomostów. Z nowych doniesień wynika, że rodzice chłopca nawet nie zorientowali się, że nie ma go w domku i nie szukali go. O tragicznym zdarzeniu poinformować parę mieli dopiero policjanci, którzy chodzili od domku do domku, w poszukiwaniu opiekunów zmarłego chłopca.