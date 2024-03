Najnowsze doniesienia z Ukrainy. "Rotacja się rozpoczęła"

Ukraina planuje w tym roku powołać do wojska ok. 500 tys. rekrutów, z czego 330 tys. powinno w ramach rotacji odciążyć żołnierzy służących obecnie na froncie. Planowana ustawa, mająca umożliwić pobór, wywołuje jednak wiele kontrowersji - zauważył również w środę brytyjski dziennik "Financial Times".