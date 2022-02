Najnowsze dane z resortu zdrowia. Kolejne zakażenia i zgony

- Jestem zwolennikiem tego, aby z maseczkami jeszcze chwilę pozostać. Natomiast jeżeli to nie działa, to może faktycznie warto powiedzieć: poddajemy sprawę, liczymy, że jakoś to będzie - powiedział prof. Krzysztof Pyrć. Jednocześnie podkreślił, że obowiązek zakrywania ust i nosa już od dawna był ignorowany i nie był egzekwowany.