Wirus Lassa w Europie. "Wkrótce może dotrzeć do Polski"

- Lassa to wirus o bardzo wysokim potencjale zakaźności i śmiertelności, znacznie wyższym od np. koronawirusa SARS-CoV-2. Ale nie jest to rzecz nowa. Można wręcz powiedzieć, że stosunkowo stara, bo pierwszy raz wyizolowano go w Nigerii w 1967 roku, kiedy w mieście Lassa zmarła zakażona pielęgniarka - wskazuje ekspert.