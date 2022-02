Groźny wirus Lassa wykryty w Wielkiej Brytanii. Jedna osoba zmarła

Według danych w Afryce Zachodniej co roku odnotowuje się od 100 tys. do 300 tys. zakażeń. W najcięższych przypadkach oprócz gorączki może dojść do spuchnięcia twarzy oraz zapalenia spojówek. W zdecydowanej większości zakażenie przebiega jednak bez wyraźnych objawów.