Najnowsza prognoza długoterminowa. Lato zostanie z nami na dłużej?

- Początek sierpnia może być chłodniejszy, ale to wszystko później się wyrówna. W sierpniu średnia miesięczna temperatura dla właściwie całej Polski będzie ponad normę, a opady na ogół będą kształtować się w granicach normy. To znaczy, że sierpień generalne będzie obfitował w ciepłe okresy, a opady będą typowe, letnie, które koncentrują się wokół zjawisk burzowych - mówił gość programu "Newsroom" WP Mateusz Barczyk z IMGW. Dodał, że ulewy również w sierpniu mogą być bardzo intensywne. Lokalnie podczas jednego tego typu zjawiska będzie mogło spaść tyle wody, ile normalnie w dwa tygodnie. Barczyk zdradził też prognozę na kolejne miesiące. Jak mówił, we wrześniu suma opadów nie powinna przekraczać normy wieloletniej, a temperatura będzie "ani za niska, ani za wysoka". Z kolei październik zapowiada się "ciepło i mokro". - Może się pojawić to z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku, czyli burze również w październiku - dodał synoptyk. Według analiz IMGW, znaczącej zmiany można spodziewać się dopiero w listopadzie. Wówczas, w odróżnieniu od wcześniejszych miesięcy, temperatury mają być niskie, a opady poniżej normy.