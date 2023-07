"Najbardziej proniemiecki rząd w historii". Posłanka atakuje PiS

- Władza nie jest od tego, żeby zajmować się, czy jej starczy na chleb, tylko czy starczy na chleb wszystkim Polakom - mówiła w programie "Tłit" WP posłanka KO Katarzyna Lubnauer, komentując słowa Marka Suskiego. Poseł PiS-u powiedział, że dla niego pieniądze z KPO nie są potrzebne, bo "jemu starcza na chleb". - Ta władza ma sytuację Polaków gdzieś. To są środki na pobudzenie inwestycji, na "zieloną" energię, na ochronę zdrowia, na cyfryzację - wyliczała Lubnauer. - Pytanie, czy Polacy będą, za te klika lat, zastanawiali się, dlaczego płacili pieniądze, żeby rozwijały się Niemcy. (…) My w tej chwili składamy się na fundusz odbudowy, ale nie korzystają z nich Polacy, tylko te kraje, które już te środki otrzymują. Czyli można powiedzieć, że mamy najbardziej proniemiecki rząd w historii, ponieważ on odebrał Polakom pieniądze z KPO, żeby oddawać je społeczeństwom takim jak niemieckie - podsumowała posłanka.