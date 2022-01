Najbardziej okrutna kobieta w historii? Krew była dla niej jak woda

Co ciekawe, nie było żadnych oficjalnych dowodów na morderstwa w wykonaniu hrabiny. Wszystko opierało się na poszlakach. Nikt nie widział momentu zabójstwa na własne oczy. Elżbieta Batory została uwięziona jeszcze przed wyrokiem, co było niezgodne z ówczesnym prawem. Nawet oficjalne skazanie nie było to potrzebne, by odebrać jej władze.