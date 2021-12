Żyła jak królowa. Nie wydała ani juana. Trzeba wiedzieć jak

Wkraczała śmiało w strefy VIP, wchodziła do hotelowych łazienek, tłumacząc, że właśnie się melduje, bywała na przyjęciach, premierach, wernisażach, poczęstunkach, gdzie objadała się do syta. Sypiała nawet w strefach wypoczynku na lotniskach, mając do dyspozycji pluszowe kanapy, a nad jej snem czuwali ochroniarze, którzy wcale nie uznawali za potrzebne wyrzucenie jej. Przeciwnie, litowali się nad zmęczoną gwiazdą, choć nie wiedzieli, kim jest. Pomagała jej pewność siebie i brak wątpliwości co do swojego miejsca. Dostawała gadżety, prezenciki i bonusy, raz nawet miała na palcu pierścionek wart niewyobrażalne pieniądze.