Przejmują kontynent. Ale inwazja Chińczyków zmienia charakter

Chiny zobowiązały się do dostarczenia 1 mld dawek szczepionek przeciwko COVID-19 do Afryki. Zadeklarowały również 40 mld dolarów wsparcia od linii kredytowych po inwestycje. Stanowi to poważne uszczuplenie budżetu: na poprzednich dwóch szczytach Chińczycy obiecali zaangażowanie na poziomie 60 mld dolarów.