"Najbardziej malownicze punkty rosyjskiego świata". Ukraina zaprasza turystów z Rosji

Ironiczne zaproszenie do zwiedzania "atrakcji turystycznych" w ukraińskich miastach i zarezerwowania pokoju "w dobrze wentylowanym, otwartym, ogrzewanym tlącymi się ładunkami" wystosowała w sieci agencja z Ukrainy. "Dla Rosjan szukających w Google miejsca do podróżowania stworzyliśmy Airbnb - napisali pomysłodawcy na Instagramie. Nazwa agencji "Rosyjski świat" ma podwójne znaczenie. "Mir" to także "pokój".