Nagroda Nobla. Ogłoszono laureatów z fizyki

W przypadku pierwszej dwójki nagroda przyznana została za "fizyczne modelowanie klimatu Ziemi, ilościowe określanie zmienności i wiarygodne przewidywanie globalnego ocieplenia". Manabe i Hasselmann dostaną połowę nagrody. Jej druga część przypadnie natomiast Giorgiowi Parisi za "za odkrycie wzajemnego oddziaływania nieporządku i fluktuacji w układach fizycznych od skali atomowej do planetarnej". Jego odkrycia należą do najważniejszych wkładów do teorii systemów złożonych.