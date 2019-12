W takim razie Dlaczego prezydent się wstydzi tego co mówił i jego rzecznik tłumaczy to o tym Powiedział to co powiedział o hipokryzji w sądach boniewie Niewiem czy nie wiem jak pan prezes Powiedział natomiast chyba fakt Wszyscy widzimy W wielu wymiarach Przypadki W wymiarze sprawiedliwości pojawia się element hipokryzji nie W każdym środowisku ale każdy trzeba Z nich jakoś tam napiętnować i wy A może po prostu Poszedł o krok za daleko i nie powinien Prezydenta Jest to Rzecznik rzecznik kiedy używam tłumacza W słowach pana prezydenta troskę w wielu wypowiedziach dotyczą Funkcjonować O to by powiedział sprawniej a jeszcze wracam do ustawy o której pan Ta ustawa między Ma na celu odblokowanie i obsadzanie siedmiuset Sonda które pozwolą szybciej raz zadzwonię w sprawie Bo części Collegium sądowych w niektórych to Blokuj opiniowanie kandydatów A również z troską pan Do słów Wenta prezydent Że trzeba zwołać Marsz Miliona który pójdzie na Warszawa Dlaczego Lech Wałęsa już zwoływał wiele Boost Michał 10 czy 100 lata Myślę że za do Ale akurat marsze w obronie sądów Świecami przyniosły skutek Tego czasu prawie sprawiło się wycofało czy to nie jest W tej chwili już zaczyna się się bać Pan Sobolewski mówi że reformy sądów dokończymy po wyborach Czyli generalnie przed wyborami prezydenckimi trzeba będzie ten spływ Spór jest oczywiście Budzi emocje w ten Natomiast ta ustawa która została teraz złożona My jesteśmy zdeterminowani aby ona została wprowadzona ponieważ Groźna sytuacja w Ktoś DeFacto Dopuszcza się albo nadinterpretuj Sprawa albo Tworzenie Niech on zauważy chociaż mi od razu dyscyplina głosowanie Myślę że będzie to na Jeszcze przez święta Myślę że Nie boi się pan Ale który się okazało że nie ma Mieliśmy jeszcze niedawno w Paźdz W sprawie Uzyskało najlepszy w Historii Jeżeli chodzi o mnie Uzyskał najlepszy wynik History Ma samodzielną Chcę Ustawę czyli tak jak w demokratycznym państwie się odbyła Parlamentarna przyjmuje Nie wiem co to Nazwy Jan śpiewak będzie symbol Nie z Do tego żeby Nie wiem czy symbolem tych walk ale na pewno jest symbolem Osoby osoby która została przez wymiar Miłość potraktowana Który raczej Największe obywateli oceniac Zresztą ten artykuł Kodeksu Karnego jest też Przez Krytykowany Samson Jest Prawa karnego który pozwala Zrobiona znikoma szkodliwość społeczna czy Odstąpić od wymierzenia Tutaj są spokojnie takie Zastosować czy Prezydent powinien się przychylić do tego wniosku o Ja myślę że jeżeli chodzi o prawo To to jest dobra sytuacja ten Co konkretnie Jana śpiewaka jest dobrym przykładem momentu w którym prezydent mógł Oczywiście to jest decyzja pana prezydenta ale myślę że Że to jest taki przykład właśnie Który