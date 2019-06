Nagranie Millera z Kwaśniewskim? Były premier: chyba go nie ma

Marek Falenta robi, co tylko może, aby wydostać się z więzienia - mówi Leszek Miller o opublikowanym wniosku przedsiębiorcy o ułaskawienie. Były premier ujawnił, że nie słyszał w prokuraturze swojej rozmowy z podsłuchu.

- Kiedy przeczytałem ten list, to pomyślałem sobie, że on jest tak napisany, żeby prezydent Duda nie mógł ułaskawić autora tego listu - stwierdził Leszek Miller w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24.

- Bo to wygląda na szantaż i gdyby prezydent postąpił zgodnie z intencją autora tego listu, no to naraziłby się na bardzo poważną krytykę - odpowiedział nowo wybrany europoseł Koalicji Europejskiej, pytany czy wierzy że to ludzie PiS namówili Marka Falentę do nagrywania politycznych rywali.