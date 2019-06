KE zasiała ziarno niepokoju. Chodzi o wybory do PE w Polsce

Komisja Europejska stwierdziła "liczne próby" manipulowania wyborami do Parlamentu Europejskiego. Miało do nich dojść także w Polsce.

Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w wielu państwach członkowskich UE doszło do prób manipulowania ich przebiegiem i wynikami. Poinformował o tym unijny komisarz ds. bezpieczeństwa Julian King. Jak powiedział w wywiadzie dla "Welt am Sonntag": "Możemy stwierdzić, że nie było żadnych wielkich ataków hakerów albo ujawnień ważnych informacji, ale mamy liczne doniesienia o kampaniach dezinformacyjnych, przeprowadzonych zwłaszcza przy użyciu botów i fałszywych profili".

Jak podkreślił King, mamy do czynienia z tendencją do "stosowania coraz bardziej wyrafinowanych, skrojonych na miarę i dokładnie wycelowanych metod służących dezinformacji". Mają one na celu "przyspieszenie i wzmocnienie różnych, już występujących zjawisk i procesów, by uzyskać przez to zamierzone, większe skutki o charakterze lokalnym". Takiego procesu nie można zaakceptować jako, jak stwierdził dosłownie King, "nową normalność".