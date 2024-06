Nagrania z przejazdu kolejowego. "Pośpiech, brawura i głupota". Apel kolejarzy na wakacje

Nadszedł czas wakacji. Z tej okazji PKP zwraca się do kierowców i pieszych z ważnym apelem, by także w sezonie urlopowym nie zapominać o czujności na przejazdach kolejowych. Jako materiał ku przestrodze udostępniono nagrania z ostatnich głośnych wypadków na torach, w których udział brali zarówno kierowcy, jak i piesi. "Co roku na przejazdach w Polsce dochodzi do około 200 zdarzeń, w których ginie kilkadziesiąt osób! Pośpiech, brawura, rutyna i głupota - to główni zabójcy na torach! Posłuchaj głosu rozsądku! Twoja odpowiedzialność może uratować życie!" - brzmi podpis pod nagraniem. Jest to część kampanii społecznej "Bezpieczny Przejazd". PKP stara się mocnymi materiałami zmusić uczestników ruchu, by czasami powiedzieć "STOP" brawurze i łamaniu przepisów na przejazdach i przejściach kolejowych, aby w ten sposób stawić "szlaban na ryzyko".