Nagrania z frontu wywołały dyskusję. Zareagowało ONZ

"New York Times" w swojej analizie zastrzega, że opiera się wyłącznie na nagraniach, które zostały przez redakcję zweryfikowane, jako autentyczne. Pokazują sceny tuż po starciu z początku listopada. Co najmniej 11 Rosjan, z których większość leży na ziemi, wydaje się zastrzelonych z bliskiej odległości. Prawdopodobnie po tym, jak jeden z rosyjskich żołnierzy nagle otworzył ogień do stojących w pobliżu Ukraińców.