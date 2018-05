Nagły zwrot ws. pomnika w Jersey City. "Nie można go ruszyć"

W sporze wokół Pomnika Katyńskiego pojawił się nowy wątek, który jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Jeden z polonijnych prawników poinformował, że w monumencie znajduje się urna z prochami pomordowanych w Katyniu. W takiej sytuacji pomnik powinien być traktowany jak cmentarz.



Prawo w New Jersey jest bardzo jasne: nie można usunąć pomnika bez nakazu sądowego - informuje RMF FM. To prawo powoduje, że pomnik nie może być ruszony z miejsca, w którym teraz się znajduje - mówi jeden z polonijnych prawników przeciwnych pomysłowi przeniesienia pomnika.

Konsul generalny z Nowego Jorku Maciej Golubiewski nie kryje zdenerwowania. Uważa, że zaproponowana przez burmistrza lokalizacja, to wyjście kompromisowe i że Polonia powinna przystać na propozycje władz miasta. Przyznał, że nie wiedział, iż mogą tam znajdować się prochy pomordowanych i że w takiej sytuacji na jego przeniesienie musi zgodzić się sąd.

Spór wokół pomnika

Pomnik Katyński stał się przedmiotem kontrowersji z powodu decyzji burmistrza Jersey City Stevena Fulopa o usunięciu monumentu z Exchange Place, a później o przeniesieniu go w inne miejsce. Wywołało to protesty Polonii m.in. w stanach Nowy Jork i New Jersey, a także władz w Warszawie.