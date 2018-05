Burmistrz Jersey City chce spotkać się z prezydentem Andrzejem Dudą. Przyjedzie do Auschwitz

Steven Fulop przyznał, że jego słowa o marszałku Senatu Stanisławie Karczewskim były "emocjonalne". Przepraszać nie zamierza, ale chce się spotkać z prezydentem Polski. I twierdzi, że sprawa pomnik katyńskiego zostanie "pozytywnie" rozwiązana.

– Prawdopodobnie nie nazwałbym (marszałka Stanisława Karczewskiego – red.) w taki sposób, jak to zrobiłem - stwierdził w rozmowie z Polskim Radiem burmistrz Jersey City. Steven Fulop dodał, że "może było za wiele emocji" z jego strony, gdy nazwał polskiego polityka "antysemitą" i "białym nacjonalistą" .

Na Twitterze Fulop przypomniał, że niebawem dojdzie do wizyty polskiego prezydenta w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda zamierza przyjechać również do Jersey City. Fulop zadeklarował w rozmowie z Polskim Radiem, że jest gotów się spotkać.

Pomnik Katyński stał się przedmiotem kontrowersji z powodu decyzji burmistrza Fulopa o usunięciu monumentu z Exchange Place, a później o przeniesieniu go w inne miejsce. Wywołało to protesty Polonii m.in. w stanach Nowy Jork i New Jersey, a także władz w Warszawie.