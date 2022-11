Nagle ford wyleciał z drogi. Ściął znak w powietrzu

Do groźnego zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 82 we Włodawie na Lubelszczyźnie. Na skrzyżowaniu ul. Lubelskiej z ul. Piłsudskiego rozpędzony kierowca jednego z aut nie ustąpił pierwszeństwa drugiemu. Koszmarnie wyglądający moment zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu. Kierująca seatem 22-latka nie zatrzymała się na drodze mimo znaku STOP. Kobieta doprowadziła do zderzenia z prawidłowo jadącym fordem, którym kierowała 24-latka. Siła uderzenia była tak duża, że seat wyleciał z drogi, ściął znak w powietrzu i uderzył w citroena, którym kierował 36-latek. Nagranie z momentu zdarzenia opublikowała lubelska policja. Funkcjonariusze nie podali informacji o konsekwencjach dla 22-latki, która doprowadziła do wypadku. Moment zderzenia wyglądał groźnie, ale wiadomo, że nikt poważnie nie ucierpiał.