Nagła zmiana planów ws. OFE. "Katalog rozbieżności w Zjednoczonej Prawicy jest coraz dłuższy"

Głosowanie ws. ustawy likwidującej OFE spadło z porządku głosowań posiedzenia Sejmu. Rząd planował, że ustawa wejdzie w życie z początkiem czerwca. Kolejne posiedzenie Sejmu ma odbyć się w drugiej połowie maja. Z nieoficjalnych doniesień mediów wynika, że głosowanie zablokował Zbigniew Ziobro. Co na to wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski (PSL-Koalicja Polska)? - Jeśli koledzy z Solidarnej to zablokowali, to muszę ich pochwalić. Rząd przez tę operację z niby troski o pieniądze obywateli mógłby odnotować wpływy do budżetu na poziomie 20 mld zł. Katalog rozbieżności w Zjednoczonej, przepraszam - w pokłóconej, Prawicy, jest coraz dłuższy. Od funduszu odbudowy, poprzez OFE, stanowisko ws. RPO... Nawet w kwestii kamperów są w stanie się pokłócić - komentował w programie "Tłit". - Potykają się o własne nogi, przestali rozwiązywać sprawy Polaków, dlatego trzeba jako opozycja mieć plan na wyjście z sytuacji, być gotowym - dodał Zgorzelski.

