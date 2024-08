Nagła zmiana planów. Blinken odwołał wizytę w Izraelu

Wizyta Blinkena, który miał m.in. omówić możliwości doprowadzenia do zawieszenia broni w Strefie Gazy, nie była dotąd oficjalnie zapowiadana, lecz we wtorek do Kairu przyleciał wysłannik Białego Domu ds. Bliskiego Wschodu Brett McGurk, zaś Liban odwiedził wysłannik ds. energii Amos Hochstein, który również zajmował się staraniami, by nie dopuścić do rozszerzenia konfliktu na Bliskim Wschodzie.