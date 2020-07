"Nadzieja" wysłana na Marsa. Zjednoczone Emiraty Arabskie myślą o kolonizacji Czerwonej Planety

"Nadzieja" została wysłana w Kosmos. Za kilka miesięcy wyląduje na Marsie

Misja kosmiczna Zjednoczonych Emiratów Arabskich potrwa co najmniej 2 lata. W tym czasie sonda "Nadzieja" będzie przesyłała obrazy zmian temperatury w atmosferze Marsa.

Zjednoczone Emiraty Arabskie myślą o kolonizacji Marsa

Zjednoczone Emiraty Arabskie mają dość ambitne plany ziązane z Marsem. Swoją misję planowały od lat - po raz pierwszy opowiedziały o niej publicznie w 2014 roku. W dalszych planach jest także osadnictwo na Marsie. Na Czerwonej Planecie rząd Zjednoczonych Emiratów Arabskich zamierza rozpocząć osadnictwo do 2117 roku. Dodatkowo, aby przygotować się do kolonizacji Marsa, chce też stworzyć w Dubaju "miasteczko naukowe" na pustyni. Tam też będzie się odbywać symulacja marsjańskich warunków, co ułatwi prace nad technologią, która w przyszłości umożliwi kolonizację Marsa.