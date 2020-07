Zagraniczne wakacje w nowym reżimie. Niemal cała Europa otwarta dla Polaków

Dzięki obecności Polski w stefie Schengen, możemy bezpiecznie podróżować do 25 krajów, a obecnie w większości przypadków nie ma już żadnych obostrzeń dla obywateli zrzeszonych w niej państw. Mimo to ostateczne decyzje leżą po stronie państw narodowych i Polacy nadal muszą liczyć się z pewnymi utrudnieniami.

Inaczej wygląda także podróżowanie do Grecji, Cypru i Hiszpanii. Udając się do krajów południa, należy wcześniej obowiązkowo wypełnić dostępny online formularz na temat stanu zdrowia i planowanego miejsca pobytu w tych krajach.

Tak samo do sprawy podeszła Chorwacja. Tamtejsze władze wymagają od turystów podania przy wjeździe swoich danych kontaktowych, które mają być wykorzystywane tylko w celach epidemiologicznych i zalecają, by dla usprawnienia procedury, również skorzystać z internetowego formularza, który jest dostępny także w języku polskim.

Obecnie samolotem z Polski dolecimy do wszystkich krajów Unii Europejskiej (z wyjątkiem Portugalii i Szwecji), oraz do Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Norwegii i Islandii, a także Albanii, Czarnogóry, Ukrainy, Gruzji, Kanady, Japonii, RPA i Korei Płd. Zakaz lotów do innych miejsc obowiązuje do 28 lipca.